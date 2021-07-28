Эксперты: вакцинированные могут передавать дельта-штамм коронавируса

Эксперты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США считают, что люди, полностью вакцинированные от коронавируса, могут переносить дельта-штамм. Об этом заявила руководитель данной организации Рошель Валенски. Она отметила, что вакцинация предотвращает тяжелое течение болезни, госпитализацию и смерть. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В последние дни я ознакомилась с новыми научными данными, которые говорят о том, что штамм «дельта» ведет себя совершенно иначе, чем другие штаммы COVID-19. Информация о штамме «дельта», полученная из разных американских штатов и других государств, свидетельствует о том, что в редких случаях некоторые вакцинированные люди, заразившиеся штаммом «дельта» после вакцинации, могут передавать его другим», — сказала она.

Новую тест-систему для выявления наиболее актуальных штаммов коронавируса разработало и зарегистрировало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Это уникальный и единственный в своем роде набор реагентов «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2» для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2.

Алексей Нечаев