В посольстве Венгрии пояснили новые правила въезда для российских туристов

Венгрия открыла беспрепятственный въезд в страну россиянам при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского диппредставительства в Москве.

«Правительство Венгрии разрешит въезд граждан России в Венгрию с 27.07.2021 г., если у человека есть соответствующее свидетельство о вакцинации против СОVID-19. В этом случае граждане России могут въезжать на территорию Венгрии без ограничений, без обязательного карантина и ПЦР, при наличии действующей шенгенской визы и свидетельства о вакцинации», — указано в сообщении.

Фото: Максим Платонов

Вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена венгерскими профильными властями и применяется в рамках национальной кампании по вакцинации.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия с 27 июля разрешит свободный въезд в туристических целях российским гражданам, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

Алексей Нечаев