В «Векторе» назвали приблизительный срок окончания пандемии

Фото: Максим Платонов

При сохранении текущих темпов вакцинации от COVID-19 во всем мире пандемия в 2022 году не закончится, на это уйдет 2–3 года. Об этом сообщил «РИА Новости» руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

«При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить», — сказал он.

Специалист отметил, что опыт борьбы с гонконгским гриппом показывает, что для полного завершения пандемического процесса нужно 2–3 года.

В Татарстане прививку от коронавируса сделали 783 685 татарстанцев. Вторую дозу препарата получили 555 268 жителей республики.

Алексей Нечаев