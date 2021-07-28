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В «Векторе» назвали приблизительный срок окончания пандемии

06:35, 28.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В «Векторе» назвали приблизительный срок окончания пандемии
Фото: Максим Платонов

При сохранении текущих темпов вакцинации от COVID-19 во всем мире пандемия в 2022 году не закончится, на это уйдет 2–3 года. Об этом сообщил «РИА Новости» руководитель филиала ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

«При сохранении текущих, очень низких темпов вакцинации во всем мире мы будем бороться с пандемией коронавируса еще в 2022 году, и только тогда у нас есть шанс ее завершить», — сказал он.

Специалист отметил, что опыт борьбы с гонконгским гриппом показывает, что для полного завершения пандемического процесса нужно 2–3 года.

В Татарстане прививку от коронавируса сделали 783 685 татарстанцев. Вторую дозу препарата получили 555 268 жителей республики.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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