Главное о коронавирусе на 23 июля: в России выявили гамма-штамм, в ЕС привили 200 миллионов человек

В Челны поступило 7,5 тысячи доз «Спутника V»

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 51 новый случай COVID-19. Всего на 23 июля в республике зарегистрировано 23 516 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 20 938 человек, в том числе 35 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 592 человека, в том числе 5 — за минувшие сутки.

На горячую линию 122 по COVID-19 ежедневно поступает до 2 тыс. звонков от татарстанцев. Всего с начала ее работы, с ноября 2020 года, жители республики обратились за консультацией 350 687 раз. Чаще всего татарстанцы спрашивают про действия при появлении симптомов коронавируса, про вызов врача на дом, про запись на вакцинацию или на прием в поликлинику и тому подобное.

В Татарстане подтвердилось еще пять случаев смерти от коронавируса: умерли двое мужчин 1928 и 1946 годов рождения и три женщины 1941, 1946 и 1947 годов рождения.

Фото: Илья Репин

Вчера в Набережные Челны поступило 7,5 тыс. доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщается на сайте мэрии города. В Челнах первый компонент вакцины получили 94 620 человек, второй — 63 324. До конца недели в город поступит «ЭпиВакКорона».

Заседание суда Казани по делу экс-депутата Казгордумы и бывшего лидера эсеров Татарстана Рушании Бильгильдеевой не состоялось ввиду «болезни подсудимой». Именно такая формулировка указана в базе Вахитовского суда Казани. Как удалось выяснить «Реальному времени», в действительности Бильгильдеева находится не на больничном, а на карантине из-за коронавируса у одного из близких родственников. Эту информацию подтверждают адвокат потерпевших и защитник подсудимой. В процессе объявлен перерыв до сентября.

В Казанском федеральном университете прокомментировали введение обязательной вакцинации. В соответствии с требованиями российского законодательства об образовании на вуз сейчас возложены обязанности по созданию безопасных условий обучения. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе КФУ.

Фото: Максим Платонов

Итоговые данные исследований вакцины «Спутник V» будут подготовлены к октябрю

За последние сутки в России выявили 23 811 новых случаев коронавируса, выздоровели 22 547 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 078 522 человек, а выздоровевших — до 5 450 004 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 795 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 152 296 человек.



На сегодняшний день Россия обсуждает с целым рядом государств признание сертификатов о вакцинации от коронавируса на двусторонней основе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Обязательную вакцинацию о коронавируса ввели для некоторых категорий граждан в Красноярском крае, сказано в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.



Фото: Максим Платонов

В Минздраве России рассказали о частоте развития наиболее серьезных осложнений после коронавируса. Согласно данным ведомства, у 20—30% переболевших могут возникать тромбозы. Одышка наблюдается у 31,7% перенесших СOVID-19, кашель — у 13,5%. На боль в груди и тахикардию жалуются порядка 12,7% пациентов.

В Министерстве здравоохранения РФ для отечественных СМИ подготовили рекомендации по освещению пандемии. Они должны скорректировать свои информационные программы, в том числе в целях популяризации научных знаний.

Новую тест-систему для выявления наиболее актуальных штаммов коронавируса разработало и зарегистрировало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В Москве полицейскими были задержаны три человека, подозреваемые в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: Зураб Джавахадзе / iz.ru

Публикация об «истинных масштабах» эпидемии коронавируса в России в СМИ не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В России выявили «бразильский» штамм коронавируса «гамма». Как и «индийский» штамм «дельта», он более заразен. Штаммы «гамма» и «дельта» отнесли к категории «вызывающих озабоченность»: они более трансмиссивны и вирулентны, известно, что они способны снижать эффективность антител.

Итоговые данные клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» будут подготовлены к октябрю. По остальным российским вакцинам их подготовят к концу 2021 — началу 2022 года, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Фото: Максим Платонов

В Италии продлили режим чрезвычайной ситуации

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 192 578 206 человек, 4 135 859 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (34 281 864). На второй строчке — Индия (31 293 062), на третьей — Бразилия (19 523 711), на четвертой — Франция (5 996 060), на пятой — Россия (5 979 027, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (610 177). За ними следуют Бразилия (547 016), Индия (419 470), Мексика (237 626), Перу (195 243) и Россия (149 012).

Совет министров Италии принял решение продлить режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19 до 31 декабря, сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Фото: wikipedia.org

Антитела к коронавирусу у большинства переболевших сохраняются более года, к такому выводу пришли в Национальном институте здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии.

Около 93 процентов сотрудников гостиниц прошли вакцинацию от коронавируса, заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. «Существует широко распространенное мнение, что молодые люди, как правило, не прививаются. Однако это не относится к персоналу отелей. Он чутко реагирует на призывы вакцинироваться от коронавируса», — сказал он.

В Европейском союзе против коронавируса вакцинированы 200 миллионов человек, или почти 55% взрослого населения, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

Фото: csn-tv.ru

Заболеваемость COVID-19 в Германии в последние дни выросла, она растет «взрывными» темпами, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. «Это вызвано дельта-вариантом. Базовый коэффициент репродукции превышает единицу, то есть у нас экспоненциальный рост», — заявила она.

Федеральный суд Австралии оштрафовал на 5 млн австралийских долларов ($3,7 млн) компанию, утверждавшую, что производимая ею одежда защищает от заражения коронавирусом. Об этом сообщила австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей.

Медики в Индии сообщают, что у пациентов с COVID-19, получавших стероиды, после выздоровления от инфекции все чаще выявляются необычно большие и множественные абсцессы печени. Об этом сообщили врачи из клиники Ganga Ram Hospital в Дели.

Алексей Нечаев