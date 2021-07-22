В Москве задержали подозреваемых в продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19

Фото: Максим Платонов

Полицейскими были задержаны три человека, подозреваемые в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Оперативники ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве задержали троих участников группы, организовавшей изготовление поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19 и их сбыт через интернет-магазин путем курьерской доставки. Цена одной справки составляла от 4 до 5 тысяч рублей в зависимости от срока изготовления», — сказала она.

Сначала полицейские задержали курьера, который доставил сертификат. Затем — 19-летнего мужчину, он передавал курьерам справки. Последним задержали 23-летнего изготовителя сертификатов.

В офисе на Электродной улице сотрудники полиции обнаружили и изъяли незаполненные образцы документов, бланки сертификатов о вакцинации против COVID-19, более 60 печатей медицинских организаций, а также штампы с наименованиями вакцины.

Возбуждены три уголовных дела по ст. 327 УК РФ.

В Казани полицейские в рамках оперативно-разыскных мероприятий задержали 46-летнего жителя Зеленодольска, подозреваемого в сбыте поддельной справки об отсутствии COVID-19.



Алексей Нечаев