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Россия обсуждает взаимное признание сертификатов вакцинации от COVID-19 с несколькими странами

17:36, 22.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Россия обсуждает взаимное признание сертификатов вакцинации от COVID-19 с несколькими странами
Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день Россия обсуждает с целым рядом государств признание сертификатов о вакцинации от коронавируса на двусторонней основе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, «после прорывных достижений в изобретении вакцины» Россия сразу же была готова ко всем видам взаимодействия с другими странами. В частности, поставлять на гуманитарной или коммерческой основе препараты от COVID-19, выпускать в других государствах и т.д., пишет ТАСС.

В этом месяце стало известно, что Еврокомиссия направила России и ряду других стран техническую информацию о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Брюссель предложил Минздраву РФ обсудить сотрудничество в этом вопросе, рассказал посол ЕС в Москве Маркус Эдерер.

Татьяна Демина
ОбществоВластьМедицина
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