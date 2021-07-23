Мурашко: итоговые данные исследований «Спутника V» опубликуют к октябрю
Итоговые данные клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подготовят к октябрю, сообщил в пятницу в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Итоговые данные исследований других российских вакцин также готовят, их предоставят к концу 2021 — началу 2022 года. В первом квартале ожидается отчет по вакцине «КовиВак», сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что для повторной вакцинации подходят все российские вакцины от коронавируса.
Российская вакцина против коронавируса «Спутник V», согласно исследованиям НИЦЭМ имени Гамалеи, опубликованным в ведущем международном журнале Vaccines, эффективна против новых штаммов коронавируса.
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