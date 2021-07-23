Мурашко: итоговые данные исследований «Спутника V» опубликуют к октябрю

Итоговые данные клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» подготовят к октябрю, сообщил в пятницу в прямом эфире в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» глава Минздрава России Михаил Мурашко.



Итоговые данные исследований других российских вакцин также готовят, их предоставят к концу 2021 — началу 2022 года. В первом квартале ожидается отчет по вакцине «КовиВак», сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Он подчеркнул, что для повторной вакцинации подходят все российские вакцины от коронавируса.

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V», согласно исследованиям НИЦЭМ имени Гамалеи, опубликованным в ведущем международном журнале Vaccines, эффективна против новых штаммов коронавируса.



Маргарита Головатенко