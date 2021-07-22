В Челны поступило 7,5 тыс. доз «Спутника V»

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня, 22 июля, в Набережные Челны поступило 7,5 тыс. доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщается на сайте мэрии автограда.

В Набережных Челнах первый компонент вакцины получили 94 620 человек, второй — 63 324. До конца недели в город поступит «ЭпиВакКорона».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера Управление здравоохранения исполкома Набережных Челнов объяснило образование очередей на вакцинацию от COVID-19. Там отметили, что горожане приходят в поликлиники без предварительной записи.



По данным на 21 июля, в Татарстане вакцину от коронавируса получили уже 741 611 человек, 479 146 привились вторым компонентом препарата.

