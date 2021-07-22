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Минздрав РФ: риски образования тромбозов есть у 20-30% переболевших COVID-19

20:58, 22.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав РФ: риски образования тромбозов есть у 20-30% переболевших COVID-19
Фото: Максим Платонов (архив)

В Минздраве России рассказали о частоте развития наиболее серьезных осложнений после коронавируса. Согласно данным ведомства, у 20-30% переболевших могут возникать тромбозы.

Одышка наблюдается у 31,7% перенесших СOVD-19, кашель — у 13,5%. На боль в груди и тахикардию жалуются порядка 12,7% пациентов. Эти симптомы могут сигнализировать о нарушении работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, пишет ТАСС.

Напомним, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова уже говорила, что тромбозы являются наиболее распространенным осложнением у пациентов, перенесших COVID-19.

Среди прочих осложнений специалист перечислила утомляемость, кашель, отдышка — они сохраняются у многих даже после нормализации всех остальных показателей.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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