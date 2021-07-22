В России разработали тест-систему для выявления актуальных штаммов коронавируса

Новую тест-систему для выявления наиболее актуальных штаммов коронавируса разработало и зарегистрировало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2» — тест-система, которая позволяет выявлять наиболее значимые генетические линии вируса новой коронавирусной инфекции всего за два часа, что в настоящее время очень актуально для использования в эпидемиологической практике для понимания особенностей возбудителя и для прогнозирования клинической картины заболевания», — заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

В ФМБА в кратчайшие сроки разработали уникальный и единственный в своем роде набор реагентов «АмплиТест SARS-CoV-2 VOC v.2» для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2. Набор внедрен в производство и готов к серийному выпуску, уточнили в пресс-службе.

В России выявили «бразильский» штамм коронавируса «гамма». Как и «индийский» штамм «дельта», он более заразен. «Дельта» получил на территории страны широкое распространение. Именно он в настоящее время доминирует во многих странах.

Алексей Нечаев