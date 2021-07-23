В Казани из-за коронавируса процесс над Бильгильдеевой отложен до сентября

Фото: «Реальное время» / Ирина Плотникова

Вчерашнее заседание суда Казани по делу экс-депутата Казгордумы и бывшего лидера эсеров Татарстана Рушании Бильгильдеевой не состоялось «по болезни подсудимой». Именно такая формулировка указана в базе Вахитовского суда Казани.



Как удалось выяснить «Реальному времени», в действительности Бильгильдеева находится не на больничном, а на карантине ввиду коронавируса у одного из близких родственников. Эту информацию подтверждают адвокат потерпевших и защитник подсудимой.

В процессе объявлен перерыв до сентября.

Напомним, что экс-депутата обвиняют в аферах на 38,3 млн рублей. За время, пока это дело шло до суда, обвиняемая успела оставить пост руководителя в реготделении «Справедливой России», сдать мандат депутата Казгордумы и накопить вместе с супругом долги по семи кредитам. Ни один из 11 эпизодов мошенничества подсудимая Рушания Бильгильдеева не признает. По версии обвинения, от ее действий пострадали больше 100 покупателей участков в спроектированных коттеджных поселках, куда так и не провели все обещанные коммуникации.