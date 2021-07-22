Минздрав России подготовил рекомендации для СМИ по освещению пандемии коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

В Министерстве здравоохранения РФ для отечественных СМИ подготовили рекомендации по освещению пандемии. Они должны скорректировать свои информационные программы, в том числе в целях популяризации научных знаний, пишет ТАСС.

Рекомендации разработали после того, как между частотой просмотра информации о коронавирусе и уровнем ситуативной тревоги у населения выявили непосредственную связь, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По последним данным, с начала пандемии зарегистрировали 6 054 711 заболевших коронавирусом россиян, выздоровевших — 5 427 457 человек. Всего от инфекции в России умер 151 501 пациент.

О том, как не поддаваться всеобщей коронавирусной истерии и попытаться сохранить душевное равновесие, читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина