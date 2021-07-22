В КФУ прокомментировали введение обязательной вакцинации

Фото: Максим Платонов

В Казанском федеральном университете прокомментировали введение обязательной вакцинации. В соответствии с требованиями российского законодательства об образовании на вуз сейчас возложены обязанности по созданию безопасных условий обучения. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе КФУ.

Принимая во внимание требования действующего законодательства, а также во исполнение письма замминистра образования и науки РФ Петра Кучеренко от 25.06.2021 №МН-20/2218-ПК, постановления главного государственного санитарного врача Роспотребнадзора РТ о проведении профилактических прививок гражданам или отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям от 25.06.2021 №40 был опубликован приказ о вакцинации.

Фото: Максим Платонов

Отмечается, что до 25 августа вуз должен обеспечить вакцинацию работников в соответствии с письмом замминистра образования и науки РФ Петра Кучеренко. В вузе напомнили, что вакцинация студентов и сотрудников от COVID-19 проходит с 15 января 2021 года.

Приказом КФУ предусмотрено возможное изменение пропускного режима в зданиях и учебных корпусах, предусматривающее необходимость предъявления при входе одного из следующих документов (в том числе на электронном носителе — штрих-код в телефоне):

результата теста анализа ПЦР на COVID-19 (отрицательный) (сделанного не более чем за 72 часа до посещения помещений КФУ);

сертификата о вакцинации (ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

действительной справки врача о медицинском отводе от вакцинации (ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

справки о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев.

В случае принятия таких мер ограничения коснутся всего кампуса университета, а учебный процесс будет обеспечен в соответствии с установленными требованиями.

Недавно сообщалось, что все сотрудники и студенты Казанского федерального университета должны вакцинироваться от COVID-19. По словам источников, сотрудникам вуза угрожают увольнениями, если они не сделают прививку.



Алексей Нечаев