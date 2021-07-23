Татарстанцы обратились на горячую линию по COVID-19 более 350 тыс. раз

Фото: Максим Платонов (архив)

На горячую линию 122 по COVID-19 ежедневно поступает до 2 тыс. звонков от татарстанцев. Всего с начала ее работы, с ноября 2020 года, жители республики обратились за консультацией 350 687 раз.

Чаще всего татарстанцы спрашивают про действия при появлении симптомов коронавируса, про вызов врача на дом, запись на вакцинацию или на прием в поликлинику и т. п., сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

На прививку от COVID-19 через горячую линию записались уже 16 269 человек. Ежедневно этой возможностью пользуются до 150 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для оказания помощи жителям республики в смену задействованы 70 специалистов. В среднем на одну консультацию тратится 2,5 минуты.

По последним данным, за весь период пандемии в Татарстане зафиксировали 23 465 случаев коронавируса. Выздоровели 20 903 пациента. Умерли 592 татарстанца.



Татьяна Демина