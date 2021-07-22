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В Кремле оценили сообщения о занижении данных по COVID-19

14:29, 22.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Кремле оценили сообщения о занижении данных по COVID-19
Фото: tatarstan.ru

Публикация об «истинных масштабах» эпидемии коронавируса в России в СМИ не соответствует действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Издания Meduza*, «Холод» и «Медиазона» ранее сообщили, что в реестре Минздрава о заболевших COVID-19 уже более 29 млн записей.

— Это какая-то компиляция просто непонятно чего, я вам абсолютно честно скажу, — передает ТАСС его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Песков заметил, что сейчас в России есть целый набор информации по ситуации с коронавирусом, который публикуется ежедневно.

В Кремле не считают, что статистика заболевших коронавирусом как-то скрывается, отмечал вчера Песков.

*признано в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента

Татьяна Леухина
ОбществоВластьМедицина
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