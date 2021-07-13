Главное о коронавирусе на 13 июля: медоборудование за вакцинацию в Якутии, заражения двумя штаммами сразу
В Татарстане использовали более 90% доставленных доз вакцин от COVID-19
- В Татарстане вчера подтвердились еще два случая смерти от COVID-19. От инфекции умерли мужчин 1949 и 1953 годов рождения. За весь период пандемии от COVID-19 скончались 567 татарстанцев.
- Врач-реаниматолог горбольницы №5 Набережных Челнов, заслуженный врач Татарстана Галина Соловьева рассказала о ситуации в «красной зоне». Она призвала вакцинироваться от коронавируса, поскольку у непривитых болезнь протекает в тяжелой форме.
- В Татарстане уже использовали свыше 90% доставленных доз вакцин против коронавируса. Об этом в Общественной палате РТ рассказал заместитель министра здравоохранения региона — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков. В ближайшие дни в республику ожидается поставка новой партии вакцины.
- По данным на 12 июля в Татарстане от COVID-19 вакцинировались 664 686 человек. Из этого числа 438 114 татарстанцев уже получили вторую прививку.
- В Челнах увеличились темпы вакцинации от коронавируса. За сутки в городе прививку делают около 2 тысяч человек. Первый компонент вакцины получили более 84 тыс. челнинцев, двумя дозами препарата прививку сделали 52 тыс. человек.
11% опрошенным россиянам отказали при приеме на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса
- Российская вакцина против коронавируса «Спутник V», согласно исследованиям НИЦЭМ имени Гамалеи, опубликованным в ведущем международном журнале Vaccines, эффективна против новых штаммов коронавируса. Сейчас специалисты изучают возможности создания «коктейлей» вакцин совместно с другими ведущими производителями с применением первого компонента препарата «Спутник V».
- Росавиация обязала авиакомпании проводить тестирование пилотов и бортпроводников на коронавирусную инфекцию каждые 72 часа, или каждые трое суток.
- Российские вузы в условиях сложной эпидемиологической обстановки могут не допускать к работе не привитых от COVID-19 сотрудников, заявили в Минобрнауки РФ. Сейчас ведомство разрабатывает методические рекомендации по деятельности подведомственных ведомству организаций в условиях распространения коронавируса.
- 11% опрошенных россиян столкнулись с отказом при приеме на работу из-за отсутствия прививки от COVID-19. 73% опрошенных заявили, что отсутствие прививки не повлияло при их устройстве, 16% — затруднились ответить. Больше доля столкнувшихся с «ковидной дискриминацией» в Москве, где власти обязали вакцинировать 60% сотрудников некоторых сфер. В Санкт-Петербурге доля таких граждан достигает 9%, в других регионах — в среднем 10%, говорится в исследовании сервиса SuperJob.
- Более половины спортсменов олимпийской команды России привились от COVID-19, еще часть атлетов ожидает вторую дозу вакцины. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
- В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что российские ретейлеры вакцинировали от COVID-19 более 30% от общего числа работников сетей. Несмотря на то, что темпы вакцинации ежедневно возрастают, этот процесс замедляется физическим отсутствием сотрудников из-за периода отпусков, дефицитом вакцин по целому ряду регионов, перерывами в снабжении вакцинами частных клиник.
- Заразившийся одним штаммом коронавируса пациент остается уязвимым для других штаммов до тех пор, пока его организм не выработает иммунитет к вирусу. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. Он уточнил, что заражение вторым штаммом во время борьбы с первым не изменит и способы лечения.
- СМИ сообщили о заявлении на регистрацию в России еще одной вакцины от COVID -19 — препарате китайского производителя Livzon Mabpharm Inc. При этом в самом Китае препарат не зарегистрирован и проходит вторую фазу клинических испытаний.
- Первые три района Якутии, где привили 90% от плана по вакцинации населения от коронавируса, поощрят поставкой оборудования в медицинские учреждения.
- В ряде российских регионов есть негативные примеры того, как проведение массовых мероприятий спровоцировало рост заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
В Таиланде выявили случаи заболевания сразу двумя штаммами COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 187 244 854 человека, 4 038 964 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 888 726). На второй строчке — Индия (30 874 376), на третьей — Бразилия (19 106 971), на четвертой — Франция (5 875 987), на пятой — Россия (5 738 000 данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (607 399). За ними следуют Бразилия (534 233), Индия (408 764), Мексика (235 058), Перу (194 488) и Россия (141 335).
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в понедельник констатировал, что эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса, ухудшается. Минувшая неделя была четвертой подряд неделей, в течение которой был отмечен рост числа случаев COVID-19 в мире. Гендиректор ВОЗ отметил, что штамм «Дельта» присутствует сейчас более чем в 104 странах. Специалисты ожидают, что он скоро станет доминирующим штаммом COVID-19 в мире.
- Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США предупредило о том, что применение вакцины от коронавируса американской компании Johnson & Johnson (J&J) может повысить риск развития редкого аутоиммунного заболевания.
- Глава лаборатории ветеринарного факультета Сараевского университета Теуфик Голетич сообщил, что первый случай заражения гамма-штаммом коронавируса выявлен в Боснии и Герцеговине. Его выявили у иностранного гражданина.
- Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении обязательной вакцинации для врачей и медицинского персонала. С 15 сентября медиков начнут проверять на наличие прививки — при ее отсутствии будут выписывать штраф.
- Таиландские врачи выявили в Бангкоке инфицирование семерых пациентов сразу двумя штаммами коронавируса — «дельта» и «альфа». Об этом рассказал генеральный директор департамента научно-медицинских исследований ведомства Супхакит Сирилак. Он отметил, что болезнь у пациентов, заразившихся двумя вариантами инфекции протекает бессимптомно. Ученый предположил, что смешанная инфекция не означает, что заболевание будет проходить тяжелее. Ранее о заражении сразу двумя штаммами сообщили специалисты из Бельгии.
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