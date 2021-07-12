В России экипажи самолетов будут тестировать на COVID-19 каждые три дня

Фото: Максим Платонов

Росавиация обязала авиакомпании проводить тестирование пилотов и бортпроводников на коронавирусную инфекцию каждые 72 часа, или каждые трое суток. Об этом сообщается в письме заместителя главы Росавиации Олега Сторчевого, пишет РБК.

Отмечается, что в ведомстве также заявили о необходимости «организовать работу по проведению иммунопрофилактики против новой коронавирусной инфекции». В Росавиации от комментариев отказались.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФАС и Роспотребнадзору проверить обоснованность формирования цен на ПЦР-исследования в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях. О результатах работы ведомства должны доложить 19 июля.

Алексей Нечаев