Врач «красной зоны» призвала пройти вакцинацию от COVID-19 — видео

Фото: Максим Платонов

Врач-реаниматолог горбольницы №5 Набережных Челнов, заслуженный врач Татарстана Галина Соловьева рассказала о борьбе за жизнь людей в «красной зоне». Видео было опубликовано в instagram-аккаунте медучреждения.

Она отметила, что необходимо пройти вакцинацию от коронавируса — это поможет врачам бороться с пандемией. По словам медика, у непривитых болезнь протекает в более тяжелой форме.

В начале месяца сотрудницы инфекционной больницы Набережных Челнов, где лечат пациентов с коронавирусом, записали видеообращение с призывом к гражданам, сделать прививку от COVID-19: «Вакцинируйтесь, помогите себе и нам».

Алексей Нечаев