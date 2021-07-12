В Татарстане израсходовали свыше 90% поступившей вакцины от COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане уже использовано свыше 90% доставленных доз вакцин против коронавируса. Об этом в Общественной палате РТ рассказал заместитель министра здравоохранения региона — начальник Управления здравоохранения исполкома Казани Владимир Жаворонков.

Отмечается, что в ближайшие дни Татарстан ждет прибытия новой партии вакцины, сообщает «Коммерсант». Жаворонков не уточнил количество ожидаемых доз. Кроме того, он добавил, что в республике делают все возможное для недопущения дефицита вакцины.

фото: Максим Платонов

В Татарстане от COVID-19 вакцинировались 664 686 человек. Из этого числа 438 114 татарстанцев уже получили вторую прививку.

Алексей Нечаев