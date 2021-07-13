Из-за отсутствия прививки в приеме на работу отказали каждому десятому россиянину
С отказами в приеме на работу в связи с отсутствием прививки от COVID-19 столкнулись 11% россиян, сообщает РБК со ссылкой на исследования сервиса Superjob.
73% опрошенных заявили, что отсутствие прививки не повлияло при их устройстве, 16% затруднились ответить.
Больше доля столкнувшихся с «ковидной дискриминацией» в Москве, где власти обязали вакцинировать 60% сотрудников некоторых сфер. В Санкт-Петербурге доля таких граждан достигает 9%, в других регионах в среднем 10%.
В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.
Собянин сообщил, что текущая эпидемиологическая ситуация в столице стабилизируется, поэтому пока можно воздержаться от введения новых ограничений и восстановить работу объектов, расположенных на открытом воздухе.
По просьбе представителей общепита до 1 августа включительно в Москве разрешается обслуживание посетителей на летних верандах без предъявления QR-кодов. Разрешение поддержит рестораны и туристическую отрасль, а еще москвичей, «которые пока не успели завершить вакцинацию».
По словам мэра, в Москве наблюдается стабилизация ситуации и небольшое снижение заболеваемости.
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