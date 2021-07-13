Из-за отсутствия прививки в приеме на работу отказали каждому десятому россиянину

С отказами в приеме на работу в связи с отсутствием прививки от COVID-19 столкнулись 11% россиян, сообщает РБК со ссылкой на исследования сервиса Superjob.



73% опрошенных заявили, что отсутствие прививки не повлияло при их устройстве, 16% затруднились ответить.

Больше доля столкнувшихся с «ковидной дискриминацией» в Москве, где власти обязали вакцинировать 60% сотрудников некоторых сфер. В Санкт-Петербурге доля таких граждан достигает 9%, в других регионах в среднем 10%.

Фото: pixabay.com

В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 394 городов во всех округах России.

Собянин сообщил, что текущая эпидемиологическая ситуация в столице стабилизируется, поэтому пока можно воздержаться от введения новых ограничений и восстановить работу объектов, расположенных на открытом воздухе.

По просьбе представителей общепита до 1 августа включительно в Москве разрешается обслуживание посетителей на летних верандах без предъявления QR-кодов. Разрешение поддержит рестораны и туристическую отрасль, а еще москвичей, «которые пока не успели завершить вакцинацию».

По словам мэра, в Москве наблюдается стабилизация ситуации и небольшое снижение заболеваемости.

Маргарита Головатенко