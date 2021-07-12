В Челнах от COVID-19 вакцинируют около 2 тысяч человек в сутки

В Челнах увеличились темпы вакцинации от коронавируса — за сутки в автограде прививку делают около 2 тысяч человек, сообщил глава горздрава Александр Николаев.



Прививки сделали уже более 84 тыс. челнинцев, завершили процедуру вакцинации 52 тыс. человек. Как подчеркнул мэр города Наиль Магдеев, вакцинация в Челнах сейчас вошла «в активную фазу», и важно сохранять оперативность и не прерывать процесс.

Обращаясь к Николаеву, Магдеев озвучил просьбу отработать все задачи со стороны вышестоящих структур, чтобы «провакцинировать полумиллионный город с учетом того, что экономика работает», сообщает Chelny.biz.

Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах главный санитарный врач Ильгизяр Бариев подписал около 30 постановлений, согласно которым предприятия, на которых выявили по одному заболевшему COVID-19, обязаны вакцинировать сотрудников. Предписание должно быть выполнено в течение месяца.

Маргарита Головатенко