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В Татарстане подтвердились еще две смерти от коронавируса

19:01, 12.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились еще две смерти от коронавируса
Фото: Максим Платонов

В Татарстане официально зарегистрировали еще два случая смерти от COVID-19, сообщает региональный оперштаб.

Инфекция унесла жизни двух мужчин 1949 и 1953 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

По состоянию на 12 июля в республике зарегистрировано 567 летальных случаев.

В Татарстане за последние сутки коронавирус выявили у 52 человек. Это максимум с марта. Из новых случаев два — завозные, 50 — контактные. 24 пациента госпитализированы, остальные лечатся дома.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина Татарстан
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