В Татарстане подтвердились еще две смерти от коронавируса
В Татарстане официально зарегистрировали еще два случая смерти от COVID-19, сообщает региональный оперштаб.
Инфекция унесла жизни двух мужчин 1949 и 1953 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
По состоянию на 12 июля в республике зарегистрировано 567 летальных случаев.
В Татарстане за последние сутки коронавирус выявили у 52 человек. Это максимум с марта. Из новых случаев два — завозные, 50 — контактные. 24 пациента госпитализированы, остальные лечатся дома.
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