Исследование Центра Гамалеи показало эффективность «Спутника V» против новых штаммов COVID-19

Фото: Максим Платонов

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V», согласно исследованиям НИЦЭМ имени Гамалеи, опубликованным в ведущем международном журнале Vaccines, эффективна против новых штаммов коронавируса, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Сегодня «Спутник V» является одной из наиболее эффективных вакцин как против исходного, так и против новых штаммов коронавируса благодаря уникальному подходу, в основе которого лежит применение двух разных аденовирусных векторов в качестве инструментов доставки», — заявил директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

фото: Максим Платонов

Отмечается, что Центр им. Гамалеи и РФПИ также изучают возможности создания «коктейлей» вакцин совместно с другими ведущими производителями с применением первого компонента препарата «Спутник V».



Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» безопасна и эффективна, однако по-прежнему есть вопросы о возникновении побочных эффектов после применения этого препарата. Об этом говорится в материале британского научного журнала Nature.

Алексей Нечаев