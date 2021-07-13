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Первый случай гамма-штамма коронавируса выявили в Боснии и Герцеговине

03:34, 13.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Первый случай гамма-штамма коронавируса выявили в Боснии и Герцеговине
Фото: Максим Платонов

Глава лаборатории ветеринарного факультета Сараевского университета Теуфик Голетич сообщил, что первый случай заражения гамма-штаммом коронавируса выявлен в Боснии и Герцеговине.

«Гамма-штамм относится к смешанным вариантам, которые вызывают беспокойство, он менее восприимчив к терапии. В любом случае, появление гамма-штамма дополнительно усложняет ситуацию в Боснии и Герцеговине», — цитирует его ТАСС.

Этот штамм выявили у иностранного гражданина. По словам доктора, образец был взят 5 июля в больнице города Мостар.

Ранее ученые Бразилии обнаружили три новых варианта штамма «гамма» коронавируса, которые могут получить распространение в ближайшее время.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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