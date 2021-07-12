В Татарстане от COVID-19 привились 664 686 человек

В Татарстане от COVID-19 вакцинировались 664 686 человек. Об этом сообщает Минздрав РТ.

438 114 татарстанцев уже получили вторую прививку.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

10 июля число привитых жителей республики достигало 655 179, что составляет 35,7% от плана. Президент Татарстана Рустам Минниханов заявлял, что в республике осталось порядка 66 тыс. доз вакцин от COVID-19. При нынешних темпах вакцинации препарата хватит на четыре дня.



Сегодня глава горздрава Челнов Александр Николаев сообщил об увеличении темпов вакцинации в городе: за сутки в автограде прививку делают около 2 тысяч человек. Прививки сделали уже более 84 тыс. челнинцев, завершили процедуру вакцинации 52 тыс. человек.



Татьяна Леухина