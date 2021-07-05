Главное о коронавирусе на 5 июля: переболевших приглашают на обследование, QR-код для госучреждений в Якутии
Туристы стали интересоваться билетами в Казань
- На фоне новостей об ужесточении мер в Краснодарском крае россияне стали интересоваться авиабилетами в Казань и другие города. Путешественники начали искать рейсы в Уфу, Новосибирск и Екатеринбург больше на 15%, а в Казань и Минеральные Воды ― на 10%.
МакSим продолжает находиться в искусственной коме
- Ущерб российской экономике от коронавируса в 2020 году в стоимостных показателях составил почти один триллион рублей, такую оценку ущербу дал Роспотребнадзор в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году».
- Перенесшие коронавирус пациенты получат персональные приглашения на медосмотр для определения необходимости оказания ему помощи или госпитализации, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
- Отличить проявление сезонной аллергии от коронавирусной пневмонии поможет появление насморка и учащенного чихания. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. «Самый характерный симптом при аллергии — это чихание, обильный насморк или заложенность носа, которые не характерны для ковида», — сказал специалист.
- Из-за мутаций коронавирус начал маскироваться под сезонную вирусную инфекцию. Теперь основные симптомы инфекции — насморк, боль в горле, кишечные расстройства. Потеря обоняния уже отошла на второй план, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
- Представительница МакSим Яна Богушевская опровергла сообщения о том, что артистка пришла в сознание. Певица по-прежнему находится в искусственной коме, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что пандемия СOVID-19 ускорила процессы цифровизации, «стала своего рода катализатором для большого количества изменений, которые копились многие годы в индустрии промышленности». Глава российского правительства обратил внимание, что серьезное конкурентное преимущество на рынке получили те российские компании, которые быстрее других овладели новыми технологиями.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом требует от властей принятия достаточно жестких мер и ответственности в плане вакцинации.
- В Якутии после появления COVID-free зон входить в здания госорганов можно будет только по QR-коду, заявила вице-премьер республики и зампред оперативного штаба Ольга Балабкина. Напомним, что Якуутия одной из первых попыталась ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, еще до того, как такие же меры приняли в Москве.
На Кубе изолировали не менее 150 россиян
В мире коронавирусом нового типа на 10:30 (мск) заразились 183 788 043 человек, 3 977 121 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 33 717 574 человек. Далее идут Индия (30 585 229), Бразилия (18 769 808), Франция (5 848 171), Россия (5 544 209) и Турция (5 440 368).
По количеству смертей лидируют США (605 526), Бразилия (524 417), Индия (402 728).
- Министр финансов Словакии Игорь Матович заявил, что причиной, по которой российской вакциной от коронавируса «Спутник V» привились меньше граждан страны, чем планировалось, стала «подлая пропаганда» против препарата. При этом он отметил, что покупка Словакией препарата имела смысл.
- Объединенные Арабские Эмираты, где проживает 10 млн человек, стали самой вакцинированной от коронавируса страной в мире. Там вакцинировали от коронавируса 72,1% населения.
- Власти Узбекистана получили пятую партию вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщает cлужба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики.
- На Кубе изолировали не менее 150 российских туристов из-за подозрения на коронавирус. Большая часть из них не имеет симптомов заболевания или вакцинированы, все прилетели в с отрицательными ПЦР-тестами.
- Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию с российскими туристами на Кубе и находится в контакте с посольством, сообщили в пресс-службе ведомства. В начале июня в республике стали массово изолировать россиян.
- Власти Марокко включили Россию в перечень стран с более строгими правилами въезда в страну из-за ситуации с коронавирусом. Межведомственный комитет по мониторингу ситуации с COVID-19 в Марокко внес Россию, Египет и Тунис в список «Б». Туристы из стран этого перечня должны предоставить результат ПЦР-теста на COVID-19 не раньше чем за 48 часов до прибытия в страну. Владельцы сертификата с подтверждением факта вакцинации одной из вакцин, одобренных в стране, освобождены от необходимости находиться на карантине.
- Вице-президент специальной научной группы по COVID-19 при правительстве Швейцарии, главный врач кантонального госпиталя в городе Винтертуре заявил, что следствием проводимого сейчас чемпионата Европы по футболу станет усиление пандемии коронавируса на континенте.
- Правительство Великобритании в скором времени перестанет требовать от граждан страны носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования. Как заявил министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик, страна, где большинство населения уже вакцинировано, должна «научиться жить с коронавирусом».
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