Мурашко: переболевших коронавирусом будут персонально приглашать на обследование

Перенесшие коронавирус пациенты получат персональные приглашения на медосмотр для определения необходимости оказания ему помощи или госпитализации, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



По его словам, таким образом власти надеются мотивировать людей, и «подталкивание и мотивирование должно идти по пути персонификации»: «Сейчас система здравоохранения выдохнет от того потока, который к нам обращается, мы начинаем таргетированные приглашения, реализуя персонализацию».

Мурашко уточнил, что власти Свердловской области дорабатывают функцию записи на вакцинацию через интернет, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце июня Мурашко сообщил, что власти рассматривают вопрос ежегодной вакцинации граждан от коронавируса. Ее могут ввести после стабилизации в стране эпидемической ситуации и достижения коллективного иммунитета.

Маргарита Головатенко