На фоне новостей об ужесточении мер в Краснодарском крае россияне стали интересоваться авиабилетами в Казань

После введения ограничительных мер в Краснодарском крае в связи с COVID-19 россияне стали чаще интересоваться авиабилетами в Нальчик (30%), в Москву, Самару и Архангельск (20%). Об этом пишет RT со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Туристы больше начали искать рейсы в Уфу, Новосибирск и Екатеринбург ― на 15%, а в Казань и Минеральные Воды ― на 10%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также на 10% вырос интерес к поездке в Ереван. А на фоне новостей авиасообщения с Болгарией число поисковых запросов в Варну увеличилось на 50%.

Аналитики проанализировали поисковые запросы россиян, сделанные в период с 18 по 21 июня и с 25 по 28 июня.

В июне власти Краснодарского края сообщили, что закроют с 1 августа все курорты для непривитых от коронавируса граждан. Позже они разрешили селить в отели не только привитых, но и уже переболевших COVID-19 туристов. В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что требования о вакцинации от коронавируса для желающих посетить Краснодарский край скорректируют. Так, невакцинированные россияне смогут привиться в регионе по месту отдыха в течение трех дней.

