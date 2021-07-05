ОАЭ стали самой вакцинированной от COVID-19 страной в мире

Фото: Максим Платонов (архив)

Объединенные Арабские Эмираты, где проживает 10 млн человек, стали самой вакцинированной от коронавируса страной в мире. Там вакцинировали от коронавируса 72,1% населения, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Bloomberg Vaccine Tracker.

Предыдущим лидером по вакцинации от COVID-19 были Сейшельские острова. По последним данным там привито 71,7% от населения в 100 тыс. человек.



В России тем временем началась «экстренная» вакцинация россиян от коронавируса. Она продлится до формирования в стране коллективного иммунитета. Под «экстренной» вакцинацией подразумевается ревакцинация граждан, которые сделали прививку от COVID-19 полгода назад и вакцинация лиц, переболевших вирусом спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинироваться от коронавируса двумя дозами одного препарата. Как на организме человека отражается «смешанная» вакцинация, пока не исследовано.



Татьяна Демина