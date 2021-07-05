Иммунолог рассказал, как отличить сезонную аллергию от COVID-19

Отличить проявление сезонной аллергии от коронавирусной пневмонии поможет появление насморка и учащенного чихания. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

— Самый характерный симптом при аллергии — это чихание, обильный насморк или заложенность носа, которые не характерны для ковида, — сказал специалист.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он уточнил, что для COVID-19 характерны сухой кашель и температура, передает ТАСС.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее предупредил россиян об изменениях основных симптомов COVID-19. Из-за мутации коронавирус начал маскироваться под сезонную вирусную инфекцию. Теперь основные симптомы инфекции — насморк, боль в горле, кишечные расстройства.

Татьяна Леухина