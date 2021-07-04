Песков считает, что пандемия коронавируса требует от властей жестких мер

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусом требует от властей принятия достаточно жестких мер и ответственности в плане вакцинации, пишет ТАСС.

«Ковидное время, очевидно, что это та реальность, с которой нам придется еще жить. И, конечно, очевидно, что это та реальность, которая не делает нашу жизнь легче», — заявил Песков.

Напомним, на этой неделе он заверил, что возможность введения нового локдауна в стране в настоящий момент не обсуждается. При этом он порекомендовал россиянам привиться от коронавируса, чтобы подобный вопрос больше не поднимался.



Фото: Максим Платонов (архив)

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Татьяна Демина