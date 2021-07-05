Роспотребнадзор оценил ущерб экономике России от коронавируса в триллион рублей

Ущерб Российской экономике от коронавируса в 2020 году в стоимостных показателях составил почти один триллион рублей, такую оценку ущербу дали в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2020 году».



В докладе говорится, что в стоимостных показателях ущерб экономике РФ составил более 997,06 млрд рублей даже если не учитывать потери непроизведенного валового национального продукта из-за летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности.

Согласно документу, лишь на прямые затраты на лечение больных в стационарах было потрачено порядка 183 млрд рублей в прошлом году, итоговые затраты на тестирование на инфекцию обошлись в 108 млрд рублей. Некоторые прямые выплаты на поддержку населения и предприятий составили порядка 515 млрд рублей. Некоторые выделенные средства на медпомощь и ее организацию инфицированным составили не меньше 189,452 млрд рублей, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на днях заявил, что ситуация с коронавирусом требует от властей принятия достаточно жестких мер и ответственности в плане вакцинации.

Маргарита Головатенко