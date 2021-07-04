Мишустин заявил, что пандемия коронавируса стала катализатором цифровизации

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что пандемия СOVID-19 ускорила процессы цифровизации, «стала своего рода катализатором для большого количества изменений, которые копились многие годы в индустрии промышленности».

Глава российского правительства обратил внимание, что серьезное конкурентное преимущество на рынке получили те российские компании, которые быстрее других овладели новыми технологиями. По словам Мишустина, сейчас происходит смена технологического уклада.

При этом он отметил, что пандемия коронавируса создала риски для глобальной макроэкономической стабильности, нарушив баланс в производственном секторе и мировой торговле, пишет ТАСС.

Сегодня же Мишустин рассказал, что Россия продолжает развивать механизмы инвестиционно-технологического партнерства. В частности, создан механизм СПИК 2.0, предполагающий «внедрение наиболее перспективных на мировом рынке технологий».

Татьяна Демина