Инфекционист рассказал, как изменились основные симтпомы COVID-19

Из-за мутации коронавирус начал маскироваться под сезонную вирусную инфекцию. Теперь основные симптомы инфекции — насморк, боль в горле, кишечные расстройства. Потеря обоняния уже отошла на второй план, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Теперь отличить COVID-19 от обычной сезонной простуды стало очень сложно самостоятельно. Очень часто люди не предполагают, что у них COVID-19, и не обращаются к врачу вовремя, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее пульмонолог Алексей Никишенков рассказал, что при заражении индийским штаммом коронавируса у пациентов могут наблюдаться расстройства желудочно-кишечного тракта. На такой симптом в последнее время начали жаловаться многие россияне.



Татьяна Леухина