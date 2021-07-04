Власти Словакии заявили, что «Спутник V» стал объектом «подлой пропаганды»

Фото: Максим Платонов (архив)

Министр финансов Словакии Игорь Матович заявил, что причиной, по которой российской вакциной от коронавируса «Спутник V» привились меньше граждан страны, чем планировалось, стала «подлая пропаганда» против препарата.

При этом он отметил, что покупка Словакией препарата имела смысл. «Точно, это того стоило», — цитирует ТАСС Матовича. Сам чиновник в пятницу рассказал,что намерен вакцинироваться «Спутником V»



Ранее в РФПИ заявили, что в Словакии вакцина центра им. Гамалеи столкнулась с «ожесточенной кампанией дезинформации, связанной с внутренней политической борьбой и давлением со стороны международного фармацевтического лобби».



Татьяна Демина