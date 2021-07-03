Главное о коронавирусе на 3 июля: рост заболеваемости в Татарстане и очень опасный период пандемии

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане привиты 31,3% населения от плана

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 43 новых случая COVID-19. Всего на 3 июля в республике зарегистрировано 22 558 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 20 297 человек, в том числе 28 за минувшие сутки. Умерло за весь период 547 человек.

В Казани, Набережных Челнах и еще ряде районов Татарстана вышли на высокий уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Наиболее высокие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения в июне зафиксировали в Тукаевском, Актанышском, Муслюмовском, Верхнеуслонском районах, Набережных Челнах, Казани, Мензелинском районе.

В Татарстане привили от коронавируса 31,3% населения от плана. Прививку от коронавируса получили 573 474 человека, оба компонента ввели 392 987 гражданам. В республику поступило свыше 640 тысяч доз вакцины.



Фото: Максим Платонов

Все массовые мероприятия в Татарстане будут проходить только с разрешения республиканского штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, поручил президент РТ Рустам Минниханов. Те массовые мероприятия, которые разрешит провести штаб, должны проходить с соблюдением всех ковидных ограничений, подчеркнули в Кабмине.



Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов сделал прививку от COVID-19. Фаттахов рассказал, что уже переболел коронавирусом. Свою вакцинацию, несмотря на перенесенное заболевание, он объяснил снижением уровня антител к вирусу.

Рестораторы Татарстана переживают, что вход по QR-кодам могут ввести и в нашей республике. Заместитель руководителя сети трактиров «Старый амбар» Заира Гайфуллина убеждена, что общепит Татарстана не сможет выдержать новых ограничений. Введение QR-кодов для отрасли даже хуже, чем всеобщий локдаун, считает она.

Фото: kzngo.ru

В Москве заболевших ОРВИ приравняли к заболевшим коронавирусом

За последние сутки в России выявили 24 439 новых случаев коронавируса, выздоровели 17 899 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 585 799 человек, а выздоровевших — до 5 053 417 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 697 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 137 262 человека.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что возможность введения нового локдауна в стране в настоящий момент не обсуждается. «Никто не хочет локдауна», — сказал он и отметил, что россиянам следует привиться от коронавируса, чтобы вопрос о необходимости локдауна не поднимался и впредь.

Минздрав рекомендовал беременным вакцинироваться от коронавируса с 22-й недели. Применять вакцину «Гам-Ковид-Вак» при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, говорится в документе.



В Москве заболевших ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию. Все случаи ОРВИ теперь рассматриваются как потенциальное заболевание COVID-19. Сейчас ситуация с распространением коронавируса в городе остается напряженной. Штамм «дельта» вытеснил все остальные штаммы.



Фото: citytraffic.ru

В России на сегодняшний день изготовлено уже более 3,4 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщили в разработавшем ее государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Из этого числа в оборот поступило 3,1 млн доз препарата. Со складов отгружено свыше 2,4 млн доз.



Глава Марий Эл Александр Евстифеев продлил режим повышенной готовности из-за роста заболеваемости COVID-19 до 9 августа. «Если ситуация в лучшую сторону не будет двигаться, будем вводить новые ограничения», — заявил он. В торгово-развлекательных центрах республики приостановили работу кафе, за исключением продажи навынос и услуг доставки. С 23.00 до 6.00 часов под запретом деятельность кафе, ночных клубов, баров и дискотек.

Фото: marimedia.ru

Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob заявили, что COVID-статус соискателя волнует каждого второго работодателя. Треть работодателей (33%) на собеседовании уточняют, болел ли человек коронавирусом и делал ли он прививку. Еще 9% спрашивают, перенес ли соискатель коронавирус, столько же интересуются вакцинацией.



В Москве отменили празднование Сабантуя, запланированное на 3 июля в музее-заповеднике «Коломенское». Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице организаторы решили не проводить мероприятие даже в онлайн-формате. Кубок мира по поясной борьбе корэш, который планировался в рамках Сабантуя, перенесли на август, сообщили в автономии татар Москвы.

В Иркутской области приостановили работу концертных залов и СПА-салонов, соляриев, саун и фуд-кортов. Для заселения в санатории, дома отдыха, турбазы и иные аналогичные организации теперь потребуется наличие документов о вакцинации или отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа до вселения.

Фото: irkutsk.zoon.ru

Директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов заявил, что пациенты с аллергией реже болеют COVID-19. Зарубежные исследования говорят о том, что для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни.

Врачи заявили, что люди с удаленными гландами тяжелее переносят коронавирусную инфекцию. Как рассказала гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа, те люди, которые не имеют гланд, болеют тяжелее, сразу поражаются бронхи, легкие и все, что с этим связано.

Житель Саратовской области после покупки поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса попал в больницу с ковидом, где признался, что на самом деле не прививался. При расследовании компетентные органы нашли в холодильнике вакцину, которая уже не может быть применена.

Фото: resbash.ru

Опасный период пандемии

В мире коронавирусом нового типа на 10.33 (мск) заразились 183 089 842 человека, 3 964 052 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 33 709 176 человек. Далее идут Индия (30 502 362), Бразилия (18 687 469), Франция (5 842 616), Россия (5 495 513, данные не обновлены) и Турция (5 435 831).



По количеству смертей лидируют США (605 524), Бразилия (521 952), Индия (401 050), Мексика (233 428) и Перу (192 687).

В ВОЗ заявили об очень опасном периоде пандемии COVID-19. Это связано с распространением новых мутаций коронавируса, в том числе «дельта»-штамма, который продолжает мутировать. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал государства отслеживать новые мутации COVID-19 и предотвращать их распространение, а также не забывать о мерах предосторожности: масочном режиме, соблюдении гражданами социальной дистанции, вакцинации и своевременном тестировании на вирус.

Американские исследователи сообщили о вероятном виновнике появления и распространения коронавируса по странам. Британский ученый с засекреченной биографией, зоолог Питер Дашак больше 10 лет занимался исследованиями коронавирусов в лабораториях и в дикой природе. Финансировала его исследование корпорация Google. Еще в 2019 году он рассказывал, что коронавирус «классный» и им «легко манипулировать в лаборатории». После начала пандемии Дашак стал главным спикером Google по теме коронавируса и яростно отрицал саму возможность искусственного происхождения COVID-19.

Фото: vk-smi.ru

Власти Финляндии изменили правила въезда для туристов. Пограничники не будут требовать от путешественника тест на COVID-19, если он прошел полный курс вакцинации препаратом, одобренным в Евросоюзе, или переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев.

На Украине после прививки от коронавируса препаратом Pfizer умер 47-летний мужчина. Через несколько часов он почувствовал тошноту и потерял сознание. Скорая провела реанимационные мероприятия, но мужчина скончался.

Ольга Плешкова