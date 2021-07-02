Министр по делам молодежи Татарстана сделал прививку от коронавируса

Фото: Министерство по делам молодежи РТ

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов сделал прививку от COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Фаттахов рассказал, что уже переболел коронавирусом: «Несколько месяцев назад на собственном примере узнал, что такое COVID, не самое приятное его течение и последствия». Свою вакцинацию, несмотря на перенесенное заболевание, он объяснил снижением уровня антител к вирусу.

По словам Фаттахова, у людей сейчас два варианта: вакцинироваться, обезопасив тем самым себя, или заразиться и надеяться, что заболевание будет протекать в легкой форме. «Я выбрал не надежду на «авось», а прививку и безопасность для себя и окружающих», — заявил он.



По последним данным, в Татарстане первую прививку от COVID-19 получили более 560 тысяч человек. Закончили вакцинацию 392 тысячи татарстанцев. В республике также доступна ревакцинация от коронавируса.



Татьяна Демина