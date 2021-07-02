В России произвели уже более 3,4 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»

Фото: Максим Платонов (архив)

В России на сегодняшний день изготовлено уже более 3,4 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщили в разработавшем ее в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

Их этого числа в гражданский оборот поступило 3,1 млн доз препарата. Со складов отгружено свыше 2,4 млн доз, пишет ТАСС.

«ЭпиВакКорона» центра «Вектор» стала второй российской вакциной от COVID-19. Ее зарегистрировали 13 октября 2020 года. Как уверяет замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, у 95,8% вакцинированных препаратом обнаружили достаточное количество антител.



Фото: Максим Платонов (архив)

Тем временем «Вектор» уже подал заявку на регистрацию еще одной вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона-Н». Она может поступить в гражданский оборот уже в ближайшие несколько месяцев.



Гендиректор «Вектора» Ринат Максютов объяснил, что «ЭпиВакКорона-Н» и «ЭпиВакКорона» отличаются друг от друга только технологическими особенностям производства. Оба препарата разработаны на основе пептидных антигенов.



Татьяна Демина