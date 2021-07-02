В Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом отменили Сабантуй

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Москве отменили празднование Сабантуя, запланированное на 3 июля в музее-заповеднике «Коломенское». Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице организаторы решили не проводить мероприятие даже в онлайн-формате.

Кубок мира по поясной борьбе корэш, который планировался в рамках Сабантуя, перенесли на август, сообщили в автономии татар Москвы.

В субботу, 3 июля, на сайте можно будет посмотреть Московский онлайн-Сабантуй прошлого года. Организаторы обратили внимание, что он собрал уже более 1 млн просмотров. В автономии татар Москвы надеются, что в следующем году праздник пройдет в привычном месте в традиционном формате.



Напомним, в прошлом месяце из-за ухудшения эпидемиологической ситуации Сабантуй отменили в Свердловской области. В Татарстане, в том числе и в Казани, празднества прошли в традиционном формате.

