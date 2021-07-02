В Москве заболевших ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию

В Москве заболевшие ОРВИ теперь должны соблюдать режим самоизоляции. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Все случаи ОРВИ теперь рассматриваются как потенциальный COVID-19, передает «РИА Новости» ее слова.

Фото: mos.ru

Сейчас ситуация с распространением коронавируса в городе остается напряженной. Штамм «дельта» вытеснил все остальные штаммы, пишет информагентство.

За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 6 893 новых случая COVID-19. Общее число выявленных в российской столице случаев достигло 1 372 705. Выздоровел за сутки 6 271 пациент, всего — 1 170 924. 112 человек умерли от коронавируса, за весь период пандемии жертвами инфекции стали 22 668 москвичей.



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Татьяна Леухина