В Марий Эл продлили режим повышенной готовности из-за роста заболеваемости COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Глава Марий Эл Александр Евстифеев продлил режим повышенной готовности из-за роста заболеваемости COVID-19 до 9 августа. «Если ситуация в лучшую сторону не будет двигаться, будем вводить новые ограничения», — заявил он.

В торгово-развлекательных центрах республики приостановили работу кафе, за исключением продажи навынос и услуг доставки. С 23.00 до 6.00 часов под запретом деятельность кафе, ночных клубов, баров и дискотек.

Максимальная заполняемость зрительных залов в театрах, кино и концертных залах сокращена до 50% от общей вместимости, при этом запрещается буфетное обслуживание, сообщается на сайте главы Марий Эл.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На регистрации брака в органах ЗАГСа разрешается присутствие не более 10 человек. Также в республике продолжает действовать запрет на проведение публичных, зрелищных, развлекательных и иных массовых мероприятий с очным присутствием людей.

На фоне роста числа новых случаев COVID-19 многие регионы начали усиливать меры по ограничению распространения инфекции. Так, на этой неделе главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов предупредил, что республика стоит на пороге третьей волны подъема заболеваемости коронавирусом. Однако власти пока не планируют вводить новые ограничения.

Татьяна Демина