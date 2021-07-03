В ВОЗ заявили об очень опасном периоде пандемии COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день мир находится на очень опасном этапе пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Это связано с распространением новых мутаций COVID-19, в том числе «дельта»-штамма.

Гебрейесус обратил внимание, что эта разновидность коронавируса представляет большую опасность. К тому же она продолжает мутировать. На сегодняшний день «дельта»-штамм выявили уже в 98 странах, пишет «РИА Новости».

Гендиректор ВОЗ призвал государства отслеживать новые мутации COVID-19 и предотвращать их распространение, а также не забывать о мерах предосторожности: масочном режиме, соблюдении гражданами социальной дистанции, вакцинации и своевременном тестировании на вирус.

Фото: Максим Платонов (архив)

На этой неделе Гебрейесус призвал мировое сообщество готовиться к новым эпидемиям и пандемиям. Это необходимо для их предотвращения, выявления и быстрого реагирования на них.

Татьяна Демина