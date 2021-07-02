Минздрав: беременным следует вакцинироваться от коронавируса с 22-й недели

Фото: Максим Платонов (архив)

Беременным, у которых есть риск тяжелого протекания коронавируса, целесообразно сделать прививку вакциной «Спутник V» со 22-й недели беременности, следует из рекомендаций Министерства здравоохранения РФ. В ведомстве уточнили, что информации об опасности препарата для женщины или ее плода нет.

«Применять вакцину «Гам-Ковид-Вак» при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода», — цитирует ТАСС документ.

О том, что в России беременных с высоким риском тяжелого протекания COVID-19 начнут вакцинировать «Спутником V» в конце июня сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «... экспертным сообществом, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Гам-Ковид-Вак» у беременных», — заявил он.

Официальных данных о влиянии прививки от коронавируса на беременных пока нет, но есть международный опыт. «У более 100 тысяч женщин, которым проводилась вакцинация во время беременности, согласно представленным данным, не выявлено никаких осложнений», — рассказала главный гинеколог Минздрава РФ, замдиректора по науке Центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова, академик РАН Лейла Адамян.

Татьяна Демина