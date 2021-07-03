Рестораторы Татарстана молятся, чтобы QR-коды не дошли до республики

«Всей нашей индустрии придет конец»: переживет ли общепит Татарстана возможные антиковидные ограничения?

С этой недели столичный общепит начал жить в новых антиковидных реалиях. Начиная с 28 июня, в кафе и рестораны Москвы можно войти, только предъявив специальный QR-код, подтверждающий факт прохождения вакцинации от COVID-19, перенесенную в последние полгода болезнь или свежий отрицательный тест. Рестораторы ждут банкротств — число посетителей упало на 80–90 процентов, а во многих кафе и ресторанах выручка снизилась в десятки раз. Еще одним ударом стало подписанное главным санитарным врачом по Москве постановление, в котором указаны категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации от новой коронавирусной инфекции, в которые вошли и работники общепита. «Реальное время» расспросило рестораторов Казани о готовности к возможному ужесточению антиковидных ограничений для татарстанского общепита. Поговорили мы и о том, как идет вакцинация сотрудников кафе и ресторанов столицы Татарстана. Как выяснилось, многие сотрудники от вакцинации отказываются, но увольнять или принуждать их к прививке пока никто не собирается. При этом рестораторы убеждены, что ограничения по типу московских будут равносильны краху и приведут к новым закрытиям заведений питания.

«За отказ от вакцинации никто никого увольнять не собирается»

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова считает, что для заведений Татарстана вакцинация персонала станет той мерой, которая не допустит внедрение, по примеру Москвы, системы QR-кодов для допуска гостей в заведения общепита.

— После введения системы QR-кодов по Москве мы видим значительное падение трафика. Столичные рестораторы фиксируют потерю выручки до 80 процентов. Если у нас будет такая же динамика, то это может стать губительным для отрасли, — отметила Шарафутдинова в беседе с «Реальным временем». — Мы только-только начинаем погашать долги, которые накопили во время локдауна и второй волны. Сейчас есть трафик, туристы, есть посещения. Если мы продолжим работать в таком режиме, то, очень надеемся к концу лета покрыть основную сумму долгов. Но если будут вводиться новые ограничения, то неизбежны будут новые закрытия.

Говоря о вакцинации сотрудников общепита, Шарафутдинова утверждает, что в настоящее время она активно продвигается в ресторанах и кафе Казани. По ее данным, порядка 10-15% сотрудников заведений получили прививки от коронавируса. Около 40% ведущих предприятий отрасли начали или планируют вакцинацию в ближайшее время. Именно их понимание ситуации позволит не переходить к более жестким условиям работы, убеждена собеседница.

— Руководители личным примером заряжают своих сотрудников к вакцинации. Персонал понимает, что лучше работать, пусть и в усеченном режиме, до 12 ночи, но главное не закрываться и постараться обойтись без QR-кодов. Растет готовность вакцинироваться. Многие уже сделали первую вакцину, — говорит она.

По словам нашей собеседницы, если в Татарстане будет введена обязательная вакцинация для сотрудников общепита, работодатели, по ее мнению, не пойдут на крайние меры — не станут увольнять отказывающихся от прививки работников.

— Сегодня кадры — это самая больная тема после коронавируса, которая нас беспокоит. Естественно, за отказ от вакцинации никто никого увольнять не собирается. Мы говорим только о лояльности компании, бренду и корпоративному духу. Вакцинация — в любом случае дело добровольное. Но сотрудники понимают, чем может обернуться отказ от прививки, и многие принимают эти правила. Мы же помним, как в детстве прививались от различных болезней. Видимо, для нас на ближайшее время это вновь станет нормой жизни, — рассуждает она.

Шарафутдинова привела пример: если в кафе или ресторане работают 20 человек, а 1-2 отказываются от вакцинации и при этом являются профессионалами своего дела, вряд ли их будут увольнять:

— Мы не хотим применять насильственные меры. Для нас важно, чтобы каждый для себя принял решение о вакцинации. Сохранить команду — это первостепенно, ведь бизнес без людей перестанет существовать.

«Обрасти жирком» после локдауна не получилось

Заместитель руководителя сети трактиров «Старый Амбар» Заира Гайфуллина убеждена, что общепит Татарстане не сможет выдержать новых ограничений.

— Нет, конечно, мы не выдержим новых ограничений. Вы же знаете, что в Москве происходит. У них выручка просела на 90 процентов. И у нас будет то же самое. У нас не такой большой процент вакцинированных граждан. Если, не дай Бог, к нам придут такие ограничения, как в Москве, соответственно, всей нашей индустрии придет конец. Эти ограничения — намного хуже, чем даже полный локдаун, — заявила она в беседе с «Реальным временем».

В свою очередь, руководитель и основатель кафе-бара IQ на Баумана Лиля Шайдуллина в беседе с «Реальным временем» призналась: она живет надеждами, что казанского общепита не коснутся новые антиковидные ограничения по примеру Москвы. По ее словам, чтобы подготовиться к нововведениям, нужно «обрасти жирком», но учитывая реалии, давно работающим на рынке заведениям сделать это практически невозможно.

— Чтобы подготовиться, нужно создать какой-то резерв. А этот год был в принципе очень плохой для рестораторов. Так что у нас просто не было физической возможности создать нормальный резерв, — убеждена она. — Мы без ограничений фактически работали только короткий период прошлого года — с июля по октябрь. Наше заведение точно не вышло на показатели предыдущих лет. Может быть, у каких-то новых заведений есть резервы, но тем, кто давно на рынке, точно сложно было подготовиться. Оправиться от локдауна на 100 процентов не получилось.

По мнению нашей собеседницы, если в Казани вслед за Москвой введут ограничения для посетителей кафе и ресторанов с возможностью посетить их по QR-коду, последует новая волна закрытия учреждений общепита.

Директор отдела продаж и маркетинга отеля DoubleTree by Hilton Kazan Элиза Сагитова призналась: ежедневно все отельеры и рестораторы обсуждают друг с другом вопрос, ждут ли Татарстан новые ограничения по типу Москвы:

— Благо, пока в республике таких ограничений не ввели, и, судя по ежедневной статистике заболеваемости, пока их не будет. Но если будут введены новые правила по вакцинации, выбора не останется — либо ты работаешь при таких условиях, либо не работаешь. К сожалению, правительство выбора не оставляет, так что будем следовать новым правилам.

«У нас нет возможности сказать: «Раз ты не вакцинируешься — иди отсюда»

Лиля Шайдуллина признала, что практически все сотрудники кафе-бара IQ не хотят вакцинироваться. Она связывает это, в первую очередь, со средним возрастом сотрудников (до 25 лет).

— У многих нет доверия прививкам. Слухи всякие ходят про детородную функцию, связанную с прививками. Многие молодые ребята боятся вакцинироваться именно поэтому, — рассуждает она.

А учитывая дефицит кадров на рынке труда, новых сотрудников, которые были бы вакцинированы или были готовы к прививкам, найти крайне затруднительно.

— У нас нет возможности сказать: «Раз ты не вакцинируешься — иди отсюда, мы найдем другого». Потому что я рискую не найти на это место никого. Рынок труда после пандемии в нашей сфере очень обеднел. Многие повара ушли в стройку, в менеджмент, в продавцы. Из нашей отрасли в принципе был очень большой отток. И она до сих пор не восстановилась — на ресторанном рынке труда просто коллапс. Все рестораны ищут сотрудников, у всех недобор, люди перерабатывают, — утверждает она.

По словам Шайдуллиной, необходимость вакцинировать сотрудников — дополнительный фактор, мешающий жить рестораторам. К тому же, требование обязательной вакцинации от сотрудников, как считает наша собеседница, — это нарушение их конституционных прав:

— Я не могу заставлять людей делать то, против чего сама выступаю. Для меня это неоднозначная ситуация. Некоторые пытаются набирать уже вакцинированных сотрудников. Но эти попытки у многих безуспешны, потому что прошедших вакцинацию очень мало...

Заира Гайфуллина утверждает, что сотрудники «Старого Амбара» приступили к вакцинации, при отсутствии противопоказаний и медотводов. Но есть и те, кто категорически высказался против прививок, в том числе, и среди руководящего состава. Сама Гайфуллина прививку сделала, но никаких жестких санкций против сотрудников, которые от этого отказались, вводить не планируется. Особенно пока нет жестких требований вакцинировать всех. Заира говорит: если настанет момент, когда в Татарстане для общепита будет введена обязательная вакцинация всех сотрудников, тогда и будет приниматься решение о дальнейших действиях.

— Может быть, это и повлияет на отказников и они пойдут провакцинируются, — рассуждает Гайфуллина.

Гайфуллина выступает категорически за прививки и убеждена, что коронавирус уже никуда не уйдет от нас, он так и останется по всему миру как грипп и ОРВИ. В этой связи в любом случае нужно вакцинироваться, чтобы не заболеть или перенести болезнь в легкой форме, говорит она.

Фото mos.ru

— Я за то, чтобы как можно больше сотрудников нашей сети и в принципе населения изменили отношение и провакцинировались. Но у антипрививочников какая-то своя правда. Некоторые аргументируют свою позицию тем, что им навязывают вакцинацию, а они свободные граждане и вправе сами выбирать. Есть и те, кто в принципе категорически против любых прививок — они не делают никаких прививок ни себе, ни детям. Некоторые в знак протеста готовы лучше уволиться, но принципиально не вакцинироваться. Как с ними разговаривать, я пока, честно говоря, не знаю. Я считаю, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Я убеждаю сотрудников сделать прививку тем, что если они сами и перенесут заболевание в легкой форме, то могут заразить других, которые могут переболеть намного тяжелее, — говорит «Реальному времени» представительница «Старого Амбара».

Элиза Сагитова признала, что практически половина сотрудников DoubleTree by Hilton Kazan отказываются от вакцинации, потому что боятся последствий.

— Никто четко не может сказать о последствиях вакцинации, — считает она. — У всех отказывающихся от вакцинации в большей степени страх связан именно с последствиями прививки. Как минимум 50 процентов работающего персонала пока не желает проходить прививку. Будем исходить из того, что будет. У многих людей сегодня мнение — нет, не буду делать. А завтра мнение меняется, и он идет и сам делает прививку. Но вторая-то половина сотрудников согласны сделать прививку, так что на плаву-то мы держаться будем, я надеюсь, — рассуждает она.

По словам Сагитовой, в ее организации будут действовать по факту введенных ограничений: либо нанимать новый персонал, либо разговаривать с каждым нежелающим вакцинироваться индивидуально.

— Заставлять пройти вакцинацию мы тоже не можем. Это желание каждого человека, все очень индивидуально, — утверждает она.

«Уволить человека за то, что он не идет вакцинироваться — нет такой статьи по Трудовому кодексу»

Сооснователь ресторана греческой кухни «Мама Фета» Роман Бутузов надеется, что новых ограничений для общепита Татарстана не введут, иначе это станет очередным локдауном для отдельно взятой отрасли.

— Вакцинация идет не такими темпами, как хотелось бы. У нас много туристов и горожан, которые не прошли через вакцинацию. Если введут QR-коды, это будет настоящий локдаун для нашего бизнеса, — говорит он. — Мне очень жалко коллег в Москве и Питере. Я только молюсь, чтобы до нас эти ограничения не дошли. Если дойдут, то количество посетителей сразу упадет в разы. Это опять будет локдаун, только локдаун для одной сферы. Это вызывает резонанс в нашем сообществе. Мы очень переживаем.

По словам нашего собеседника, после введения известных ограничений в Москве и ряде других регионов России, «Мама Фета» уже перестраивает свою работу на опережение. В частности, прорабатываются вопросы организации доставки, закрытия кредиторской, дебиторской задолженности и др.

Бутузов признается, что рестораторы Татарстана были злы на местные власти за запрет на работу в ночное время, когда другие регионы сняли эти ограничения:

— Для нас это была беда. Но пережили. Возможно, это станет плюсом, который нас не введет в очередной локдаун. А может, и нет. Ситуация очень сложная, но в какую сторону все развернется — пока непонятно...

При этом собеседник убежден, что ресторанный бизнес стал основным козлом отпущения.

— У нас проходят массовые забеги, мы все равно ездим в метро, на автобусах и троллейбусах. Почему должен страдать только ресторанный бизнес? Я не эпидемиолог и мне сложно судить, где нужно вводить ограничения, а где нет. Но в моем понимании не должна страдать только одна отрасль. В тех же Москве и Питере пострадал только общепит — все остальные-то работают, — возмущается он.

Бутузов говорит, что в его заведении вакцинация сотрудников идет активно. Остались еще два человека, которые категорически отказываются от вакцинации. Среди них женщина, планирующая беременность в ближайшее время, и ее муж. С обоими ними обсуждались и вопрос вакцинации, и увольнения с компенсацией — и супруги не согласны ни на один из предложенных вариантов. При этом только эта пара тормозит получение от Роспотребнадзора по РТ разрешения на работу в ночное время.

Фото: Максим Платонов

— У меня только два сотрудника, которые не хотят вакцинироваться ни в какую. По-человечески их понять можно. С точки зрения бизнеса мне нужно принимать решение. Увольнять? Но за что? Дама, отказывающаяся от прививки, — отличный повар, хорошо делает свою работу. Отправлять на обязательную вакцинацию женщину, которая в ближайшее время планирует беременность, я тоже не могу. Уволить человека за то, что он не идет прививаться — нет такой статьи по Трудовому кодексу. Второй сотрудник пока в отпуске на месяц, после возвращения мы еще раз обсудим возможность вакцинации. С ним, возможно, вопрос будет решен, — рассказывает Роман Бутузов.