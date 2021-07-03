Опрос: COVID-статус соискателя волнует каждого второго работодателя

Аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob заявили, что COVID-статус соискателя волнует каждого второго работодателя. Об этом говорят данные опроса.

Треть работодателей (33%) на собеседовании уточняют, болел ли человек коронавирусом и делал ли он прививку. Еще 9% спрашивают, перенес ли соискатель коронавирус, столько же интересуются о вакцинации.

Менеджеры по персоналу объясняют свои вопросы тем, что нанятые сотрудники будут сотрудничать со многими людьми, и не должны представлять опасность для окружающих.

49% работодателей сообщили, что они не интересуются COVID-статусом работника, так как это не имеет отношения к его профессиональным качествам, пишет RT.

В опросе приняли участие представители 1 тыс. компаний из всех регионов страны.

В ВОЗ заявили об очень опасном периоде пандемии COVID-19. Это связано с распространением новых мутаций COVID-19, в том числе «дельта»-штамма.

Ольга Плешкова