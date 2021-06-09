Главное о коронавирусе на 9 июня: прививка в нацкалендаре, исследование «КовиВак» в Татарстане

Бизнесу компенсируют затраты на доставку

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19. Всего на 9 июня в республике зарегистрировано 21 757 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 18 782 человека, за сутки — 99. Умерли за весь период 509 человек.

Министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов рассказал, что в период пандемии коронавируса в Татарстане у предпринимателей были высоко востребованы программы субсидирования процентной ставки действующим кредитам бизнеса и стопроцентное субсидирование затрат по оплате услуг сервисов по доставке продуктов питания. В текущем году принято решение продолжить эти проекты.

Сейчас малый и средний бизнес сферы общепита, в связи с продолжающимися для этой отрасли ограничениями, может рассчитывать на компенсацию затрат, связанных с оплатой услуг комиссией сервисов доставки — программы субсидирования по кредитам и затрат на доставку продуктов в 2021 году в Татарстане будут продолжены. Бюджет программы по субсидированию затрат общепита на доставку продуктов будет увеличен в два раза.

Фото: pro126.ru

Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса «КовиВак». В них примут участие 32 тысячи добровольцев. Начало исследований — 2 июня 2021 года. Завершатся необходимые испытания 30 декабря 2022 года. Вакцину получат добровольцы от 18 до 60 лет. Исследования пройдут в 16 медцентрах Москвы, Петербурга, Кирова, Челябинска, Белгородской, Оренбургской, Курской областей и Татарстана.



Возможное увольнение глав муниципалитетов в Дагестане

За последние сутки в России выявили 10 407 новых случаев коронавируса (впервые с 7 марта, — прим. ред.), выздоровели 9 814 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 156 250 человек, а выздоровевших — до 4 761 899 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 399 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 124 895 человек.



За последние сутки в России проведено более 305 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 526,1 тысячи человек.



Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в России стабилизировалась, однако отметил достаточно высокую летальность от вируса.

Гриднев допустил, что привитые «Спутником V» спустя год могут быть повторно вакцинированы от коронавируса другим российским препаратом.

У 95,8% вакцинированных препаратом «ЭпиВакКорона» обнаружили достаточное количество антител, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. При этом у 4,2% появились нулевые антитела.

Фото: 73online.ru

Депутаты Госдумы приняли в I чтении законопроект о внесении прививки от COVID-19 в национальный календарь вакцинации. Его внесли в Госдуму в конце мая. В законе предлагается уточнить, что «национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил добавить в законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок поправку о том, что эта процедура — добровольная. По его словам, власть должна обеспечить населению доступность прививки от коронавируса и защитить одновременно с этим их право на добровольность.

Борьба с коронавирусом требует объединения усилий всего мирового сообщества и равноправного сотрудничества, но многие страны оказались к этому не готовы, говорится в приветствии президента России Владимира Путина, которое зачитал его помощник Юрий Ушаков на форуме «Примаковские чтения». Путин отметил, что уже сейчас важно задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций.

Фото: primakovreadings.com

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что выводы о возможности применения вакцины от COVID-19 беременным можно будет сделать через несколько недель. В настоящее время специалисты анализируют данные о возможности применения вакцины «Спутник V». В Минздраве провели исследование по эмбриональной токсичности и провели анализ среди пациентов, получивших вакцину.

В ночь на среду в Рязанской областной клинической больнице имени Н.А. Семашко произошел пожар. По последним данным, погибли три человека, пострадали еще восемь. В отделении находились пациенты с коронавирусом.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что уволит пять глав муниципалитетов, где будет зафиксировано наименьшее количество вакцинированных от коронавируса жителей. На заседании оперштаба глава региона выразил недовольство темпами вакцинации. Он сообщил, что сейчас Дагестан находится на 85-й строчке в рейтинге регионов по уровню вакцинации.

Фото: president.e-dag.ru

Власти Бурятии приняли решение об отмене школьных выпускных вечеров из-за ухудшения эпидобстановки в условиях пандемии коронавируса. Бурятия по-прежнему занимает третье место среди регионов России по росту заболеваемости.

Вегетарианство против COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 174 001 158 человек, 3 747 385 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 391 092). На второй строчке — Индия (29 089 069), на третьей — Бразилия (17 037 129), на четвертой — Франция (5 781 556), на пятой — Турция (5 300 236). Россия занимает шестое место (5 086 386, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (598 326). За ними следуют Бразилия (476 792), Индия (353 528), Мексика (229 100) и Великобритания (128 118).

Граждане стран ЕС, прошедшие вакцинацию от коронавируса COVID-19, со среды смогут въехать на территорию Франции без предъявления отрицательного ПЦР-теста. Начиная с 9 июня поездки путешественников между Францией и другими странами будут возобновлены с учетом эпидемиологической ситуации в третьей стране и того, прошли ли приезжающие вакцинацию.

Фото: korrespondent.net

Черногория рассчитывает на скорое возобновление прямого авиасообщения с Россией. Об этом заявил министр экономического развития республики Яков Милатович. Он обратил внимание на то, что эпидемиологическая ситуация в Черногории «очень хорошая».

Авторы исследования Prevention and Health, опубликованного в британском журнале BMJ Nutrition, пришли к выводу, что вегетарианцы на 73% меньше подвержены риску заболеть тяжелой формой коронавируса.

Из-за приостановки в апреле применения вакцины Johnson & Johnson в США накопилось огромное количество неизрасходованных доз этой вакцины, сроки годности которых истекают в июне. Решения об их перераспределении пока нет.

Фото: lrt.lt

Президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани заявил, что спрос на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в мире сегодня намного выше, чем существующее предложение. Трани пояснил, что итальянская компания и без разрешения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) может производить и продавать вакцину везде, кроме Европы. Продажа в Европе не может происходить, пока нет разрешения ЕМА.

Маргарита Головатенко