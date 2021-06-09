В реанимационном отделении больницы в Рязани произошел пожар, есть погибшие

В ночь на среду в рязанской Областной клинической больнице имени Н.А. Семашко произошел пожар. По последним данным, погибли три человека, пострадали еще восемь.



Сообщение о пожаре в реанимационном отделении поступило в 03.36 мск. Возгорание удалось полностью ликвидировать в 04.19. Его площадь составила примерно 15 кв. м. В отделении находились пациенты с коронавирусом. Системы противопожарной защиты в больнице сработали.

Предварительно причиной пожара может быть замыкание проводки или оборудования, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Часть пострадавших — в тяжелом состоянии. У одной из медсестер диагностировали ожоги 75% тела. Пострадавших перевели в ожоговое отделение ОКБ Рязани.

По сообщению агентства, причиной гибели людей стало отравление угарным газом. Погибли пациенты 68 лет, 63 лет и 72 лет.

После пожара Управление Следственного комитета по Рязанской области организовало проверку. По поручению главы МЧС Евгения Зиничева в Рязань направили рабочую группу центрального аппарата ведомства для оказания помощи территориальному органу. На месте происшествия работает врио начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области полковник внутренней службы Александр Савуков, заместитель председателя регионального правительства Роман Петряев, министр здравоохранения Андрей Прилуцкий.

Сейчас в нормальном режиме работают все отделения, кроме пострадавшего от пожара.

Маргарита Головатенко