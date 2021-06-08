В Госдуме предложили законодательно закрепить добровольность вакцинации от COVID-19

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил добавить в законопроект о включении вакцинации от COVID-19 в национальный календарь прививок поправку о том, что эта процедура — добровольная. Об этом пишет RT.

— Нам надо с вами обеспечить бесплатность прививки от коронавируса, ее доступность — раз. Второе, нам надо защитить одновременно с этим право граждан на добровольность.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесении прививки от COVID-19 в национальный календарь вакцинации. Его правительство России представило в конце мая. Сейчас в национальный календарь включены прививки против гепатита B, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза и других инфекций.



В конце мая президент России Владимир Путин заявлял, что вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной. Люди сами должны осознать необходимость этих прививок.