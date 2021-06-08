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Госдума приняла в I чтении проект о внесении прививки от COVID-19 в национальный календарь вакцинации

15:17, 08.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Госдума приняла в I чтении проект о внесении прививки от COVID-19 в национальный календарь вакцинации
Фото: Максим Платонов

Депутаты Госдумы приняли в I чтении законопроект о внесении прививки от COVID-19 в национальный календарь вакцинации. Об этом сообщает ТАСС.

В конце мая документ был внесен в Госдуму. В законе предлагается уточнить, что «национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В Татарстане провакцинировано от коронавируса 401 410 человек. Такие данные представили в региональном Минздраве.

Алексей Нечаев
ОбществоВластьМедицина
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