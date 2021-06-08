В Татарстане предприниматели получили займы в размере 2 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане с начала года по программам микрофинансирования бизнес получил заемные средства в размере 350 млн рублей. Общий действующий кредитный портфель составляет 2 млрд рублей, рассказал сегодня министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

Популярностью у татарстанских предпринимателей пользуются льготное финансирование, микрозаем «Перезагрузка». С 1 июня максимальную ставку по данной программе снизили до ключевой ставки РФ — 5%. Ранее ставка была 6%. Ставку снизили и по программе «Самозанятые».

Фото: mert.tatarstan.ru

Также в этом году в Татарстане запустили цифровой онлайн-сервис для кредитного бизнеса «Гарантийный поток». Это первый в России опыт онлайн-кредитования под поручительство Гарантийного фонда. С помощью сервиса можно в течение двух рабочих дней получить заем под самый низкий процент в сегменте онлайн-кредитования.

Шагиахметов отметил, что власти республики постоянно работают над совершенствованием действующих программ поддержки бизнеса. В период пандемии коронавируса были высоко востребованы программы субсидирования процентной ставки действующим кредитам бизнеса и стопроцентное субсидирование затрат по оплате услуг сервисов по доставке продуктов питания.

Сейчас малый и средний бизнес сферы общепита, в связи с продолжающимися для этой отрасли ограничениями, может рассчитывать на компенсацию затрат, связанных с оплатой услуг комиссией сервисов доставки, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Также сегодня было объявлено о том, что Минэкономики Татарстана будет поддерживать резидентов более 100 промышленных парков, где загрузка составляет ниже 70%.

